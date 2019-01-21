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والوزير يقدم التعازي

وفاة طالبة في فترة الفسحة.. و”التعليم” تكشف التفاصيل

وفاة طالبة في فترة الفسحة.. و”التعليم” تكشف التفاصيل
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الوئام - متابعات

توفيت طالبة في المرحلة الابتدائية، صباح أمس الأحد، إثر سقوطها أثناء الفسحة مغشيا عليها، مما استدعى نقلها للمستشفى حيث وافتها المنية هناك.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص، أن الطالبة توفيت بشكل طبيعي، ولم تتعرض إلى أية إصابات، إذ سقطت فجأة اثناء الفسحة وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، ولكن وافتها المنية.

ومن جانبه، رفع المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية، د. ناصر الشلعان، تعازي معالي وزير التعليم في وفاة الطالبة فرح بنت فيصل عويد، التي تدرس بالمرحلة الابتدائية، بالمدرسة التاسعة بمحافظة الخفجي.

 

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