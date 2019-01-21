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لحديثات التخرج في كافة التخصصات

وظائف للنساء في البنك العربي الوطني

وظائف للنساء في البنك العربي الوطني
weam.co/568600
الرياض- الوئام:

أعلن البنك العربي الوطني عن فتح باب التقديم على وظائف تمهير للنساء من حملة البكالوريوس حديثي التخرج. وقالت إدارة البنك ان التخصصات المطلوبة هي: المحاسبة – المالية – الاقتصاد – العلوم الإلكتوارية – التسويق – الإدارة – نظم المعلومات الإدارية – تقنية المعلومات – الهندسة – الرياضيات.

ومن ضمن الشروط العامة للتقديم أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وحديثة التخرج من مرحلة البكالوريوس في أحد التخصصات أعلاه بتقدير لا يقل عن (جيد).

مع ضرورة وجود مهارات تحليلية ومهارات في العلاقات المهنية مع ضرورة إتقان اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة) ومراعاة أخلاقيات عمل قوية والتحلي بروح الفريق.

وسيتم التقديم للوظائف من خلال الرابط التالي :
https://careers.anb.sa/ar/saudi-arabia/jobs/tamheer-females-only-3873320/

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