التعليقات: 0

وضغوط من توقعات الفائدة الأمريكية

الذهب مستقر وسط إقبال على المخاطرة

الذهب مستقر وسط إقبال على المخاطرة
weam.co/568609
الوئام - وكالات

استقرت أسعار الذهب، اليوم، وسط تحسن في إقبال المستثمرين على المخاطرة قابلته توقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”، مؤقتا، عن رفع أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1281.41 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، بينما هبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1281.10 دولار للأوقية.

وقبل أقل من أسبوعين، على أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي في العام الجديد، لم يترك المسؤولون مجالا للشك بشأن استعدادهم لوقف زيادة أسعار الفائدة لفترة على الأقل.

ويخشى الكثيرون في مجلس الاحتياطي الاتحادي من أن ينال تباطؤ النمو العالمي وهبوط الأسهم في الربع الأخير وإغلاق جزئي للحكومة الأمريكية من ثقة المستهلكين والانفاق.

وزاد البلاديوم 0.4% إلى 1382 دولارا للأوقية. وكان المعدن بلغ مستوى قياسيا تجاوز 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.

وذكر محللون في ايه.إن.زد أن البلاديوم ارتفع 9.5% منذ بداية الشهر بفعل مخاوف بشأن الإمدادات في جنوب أفريقيا وروسيا، ما يبقي على الشح في السوق وسط طلب قوي.

بينما نزلت الفضة 0.1% إلى 15.30 دولار للأوقية بينما فقد البلاتين 2.2% مسجلاً 797.50 دولار للأوقية.

روابط ذات صلة

الذهب يسجل أول خسارة في 5 أسابيع

الذهب يسجل أول خسارة في 5 أسابيع

الذهب يصعد بدعم رفض اتفاق ماي للانفصال وآمال بوقف رفع الفائدة الأمريكية

الذهب يصعد بدعم رفض اتفاق ماي للانفصال وآمال بوقف رفع الفائدة الأمريكية

النفط يصعد 1% مع خفض الإمدادات وتباطؤ الاقتصاد ينال من توقعات الطلب

النفط يصعد 1% مع خفض الإمدادات وتباطؤ الاقتصاد ينال من توقعات الطلب

أسعار الذهب ترتفع مع انخفاض الدولار

أسعار الذهب ترتفع مع انخفاض الدولار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>