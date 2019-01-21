تعليم الطائف: نقل 8 حالات خاصة داخلياً

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

استعرضت اللجنة الفرعية للظروف الخاصة بتعليم الطائف في جلستها الثانية، التي عقدت أمس، برئاسة مساعد مدير عام التعليم بمحافظة الطائف للشؤون المدرسية رئيس اللجنة الفرعية للظروف الخاصة محمد بن عامر النفيعي، عدداً من الحالات الخاصة للمعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة بحضور جميع أعضاء اللجنة المعنين.

وبين المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن اللجنة أقرت عدداً من التوصيات الخاصة بكل حالة، مؤكداً أن المستفيد بإمكانه متابعة مسار الحالة الكترونياً أولاً بأول عبر موقع عين لخدمات المعلم.

وأضاف أن اللجنة درست 44 حالة تنوعت بين الطبية والاجتماعية، رفعت منها 21 حالة لمقام الوزارة، وأوصت بنقل 8 حالات داخلياً، واعتذرت عن نقل 14 حالة لعدم انطباق الشروط والضوابط، كما أعيدت حالة واحدة لاستكمال المسوغات.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها مدير إدارة شؤون المعلمين، مدير إدارة التربية الخاصة، مدير الاشراف التربوي، طبيب اللجنة، مديرة إدارة الاشراف التربوي، مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين، ومديرة إدارة التربية الخاصة وأمين اللجنة منصور القحطاني.