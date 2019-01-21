غرامة بـ292 ألف ريال بحق مخالف لنظام السوق السعودي

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد حسن بن علي بن أحمد عسيري، وفقا لقناة العربية.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (مجموعة أنعام الدولية القابضة، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، شركة الصقر للتأمين التعاوني، شركة أكسا للتأمين التعاوني، الشركة الوطنية للتأمين، شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 07/01/2015 إلى 29/10/2015.

إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار اللجنة إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

1. فرض غرامة مالية قدرها (140,000) مئة وأربعون ألف ريال عن هذه المخالفات.

2. إلزامه بدفع مبلغ (129,450.63) مئة وتسعة وعشرون ألفاً وأربع مئة وخمسون ريالاً وثلاثة وستون هللة لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

3. منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.

كما تضمّن القرار إلزام مستثمرة بدفع مبلغ قدره (22,685.15) اثنان وعشرون ألفاً وست مئة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة عشر هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان حسن بن علي بن أحمد عسيري.

كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.