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من 18 ديسمبر حتى 19 يناير 2019

48 قتيلاً و ٣٦٢ جريحاً جراء ٦٨٨ خرقاً لميليشيا الحوثي في الحديدة منذ سريان الهدنة

48 قتيلاً و ٣٦٢ جريحاً جراء ٦٨٨ خرقاً لميليشيا الحوثي في الحديدة منذ سريان الهدنة
weam.co/568743
الوئام-واس

رصدت خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة، ٦٨٨ خرقاً ارتكبته ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ سريان الهدنة خلال الفترة 18 ديسمبر 19 يناير 2019.
وأوضح تقرير للخلية نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية أن هذه الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية ادت إلى مقتل 48 مواطناً وإصابة 362 آخرين جراحات بعضهم خطيرة.
وأشار مصدر عسكري في اللجنة إلى أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل المدنيين والأماكن العامة ومواقع الجيش، مؤكداً أن الميليشيا مستمرة في تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الالغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية.
وأشار المصدر إلى ان الميليشيا تهدف من خلال هذه الخروقات المتزايدة الى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف العربي في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم.
ودعا المصدر مكتب المبعوث الاممي الى اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية للضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية لتتوقف فوراً عن هذه الانتهاكات والخروقات والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص الحديدة.

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