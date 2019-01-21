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عاجل .. #أمر_ملكي : إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه

عاجل .. #أمر_ملكي : إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه
weam.co/568762

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:ـ
الرقم: أ / 189
التاريخ: 15 / 5 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء، ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 245 ) بتاريخ 22 / 9 / 1438هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعفى معالي الأستاذ / عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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