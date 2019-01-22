ابوظبي- الوئام:

واجهت البحرين صعوبات أمام فرق مثل تايلاند والهند في دور المجموعات، وستحتاج إلى أداء فوق العادة أمام كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء الموافق 22-1-2019 لتكون لها فرصة في التأهل لدور الثمانية في كأس آسيا 2019.

مشاهدة مباراة البحرين وكوريا الجنوبية بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

واحتاج المنتخب البحريني إلى هدف في اللحظات الأخيرة من ركلة جزاء ليهزم الهند 1-صفر في مباراته الأخيرة بدور المجموعات ويحجز مكانه في دور الستة عشر ضمن أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.

مشاهدة مباراة البحرين وكوريا الجنوبية بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وسيتوقع قليلون فقط أن يفوز فريق المدرب ميروسلاف سوكوب على منافس يتفوق عليه بفارق 60 مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

مشاهدة مباراة البحرين وكوريا الجنوبية بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وقال سوكوب الذي تولى المسؤولية في 2016: لا زلنا نبني فريقنا.. قلت قبل المباراة الأولى أمام الإمارات إن هناك لاعبين اثنين أو ثلاثة فقط يمتلكون خبرة مثل هذه البطولات.

مشاهدة مباراة البحرين وكوريا الجنوبية بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وقدمت البحرين عرضًا قويًا لتتعادل 1-1 مع الإمارات في المباراة الافتتاحية للبطولة، قبل أن تظهر بصورة باهتة في الخسارة 1-صفر أمام تايلاند في اللقاء التالي ويعتقد المدرب التشيكي أن فريقه يؤدي بشكل أفضل حينما لا يكون المرشح الأوفر حظًا.

مشاهدة مباراة البحرين وكوريا الجنوبية بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وأمام كوريا الجنوبية لن يكون المنتخب البحريني هو المرشح الأوفر حظًا لذا ربما يتوقع سوكوب أداء قويًا ضد أحد المرشحين لإحراز اللقب.

مشاهدة مباراة البحرين وكوريا الجنوبية بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

ويقول المدرب التشيكي: بالنسبة لنا هذه البطولة لا تتعلق فقط بالنتائج لكن أيضًا بتقديم صورة إيجابية لكرة القدم البحرينية، ونرغب أيضًا في إرضاء الجماهير حتى تقول إننا نستطيع لعب كرة قدم جيدة.

مشاهدة مباراة البحرين وكوريا الجنوبية بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

وستفتقد كوريا الجنوبية لاعب وسط نيوكاسل يونايتد كي سونغ-يونغ الذي استبعد من التشكيلة بسبب الإصابة.

مشاهدة مباراة البحرين وكوريا الجنوبية بث مباشر في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

موعد مباراة البحرين وكوريا الجنوبية اليوم والقنوات الناقلة

المباراة: كوريا الجنوبية ضد البحرين دور الـ 16 المباراة رقم 43

الملعب: استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب

الحكم: ريوجي ساتو

المعلق : سوار الذهب

التوقيت: تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 22-1-2019 في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD