إغلاق 3 محلات للوجبات السريعة بسبب “مخالفات صحية” في مكة

تمكنت فرق الرقابة الصحية التابعة لبلدية محافظة الجموم في مكة المكرمة، من إغلاق 3 محلات للوجبات السريعة، لمخالفتها للاشتراطات الصحية، ولقيامها بتحضير الوجبات بطريقة مخالفة، حيث لوحظ إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي حسب معايير اشتراطات السلامة الغذائية.

وقامت البلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحة بمصادرة وإتلاف عدد (464) شريحة من شرائح برجر اللحم والدجاج تظهر عليها علامات التلف والفساد حيث يبلغ وزن الشريحة (90) جراما، إضافة إلى إتلاف (12) كيلو جراما من الروبيان الفاسد، وجرى إشعار أصحاب المحلات المخالفة بمراجعة البلدية تمهيدا لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.