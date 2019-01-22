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متظاهرون يغلقون طريقا رئيسيا شمالي العاصمة السودانية والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع

متظاهرون يغلقون طريقا رئيسيا شمالي العاصمة السودانية والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع
weam.co/569003
الوئام - متابعات

أغلق مئات المتظاهرين السودانيين، مساء الثلاثاء، طريقا رئيسيا شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مناوشات وقعت بين المتظاهرين الذين استمروا في إغلاق الطريق الرئيسي في الخرطوم، وقوات الشرطة التي تحاول إعادة فتح الطريق باستخدام القنابل المسيلة للدموع.

من جانبه أكد الحزب الشيوعي إنه سيتبع الوسائل السلمية من احتجاجات وعصيان مدني حتى إسقاط الحكومة.

وقال الأمين العام للحزب محمد مختار الخطيب إن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات تجاوز ألف شخص ، مطالبا السلطات الأمنية بإطلاق سراحهم فورا.

في غضون ذلك، اتهمت الحكومة السودانية الحزب الشيوعي وعناصر من الحركات المتمردة باستهداف نوعي للأجهزة الأمنية.

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