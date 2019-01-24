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سماء غائمة جزئيًا

تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في نجران والرياض والقصيم

تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في نجران والرياض والقصيم
weam.co/569289
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تأثيرًا للعوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران والرياض والقصيم وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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