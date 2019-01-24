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للمترجمين خلال موسم الحج

وظائف في هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة

وظائف في هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة
weam.co/569319
المدينة المنورة- الوئام:

بدأ فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة أمس إجراءات قبول المتقدمين لشغل وظائف “مترجم” لمساندة أعمال الهيئة في خدمة ضيوف الرحمن والزائرين خلال موسم الحج المقبل.

وبلغ عدد المتقدمين 166 مترجماً من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير في عدة لغات  إذ سيتم توزيع من يتم قبولهم على المراكز التوجيهية الموسمية للهيئة البقيع والشهداء والخندق وقباء ومسجد الميقات إضافةً إلى المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي “للقيام بأعمال الترجمة فيما يتعلق ببيان الزيارة الشرعية وآدابها للزائرين.

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