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سامي الجابر يقتحم معركة “محيط الرعب” وملعب النصر

سامي الجابر يقتحم معركة “محيط الرعب” وملعب النصر
weam.co/569478
إبراهيم آل صالح - الوئام

اقتحم رئيس نادي الهلال السابق وقائد الفريق الأسبق سامي الجابر، “تويتر”، بسؤال لجماهير الهلال عن تفاعلهم على هاشتاق #محيط_الرعب_صعب_المنال

وقال سامي الجابر: “المدرج الفخم طربان بتويتر عساه دوم بس وش السالفة!”.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر إقامة مباراة النصر وأحد على ملعب المجمعة يوم الاثنين المقبل، وذلك نظير عدم جاهزية ملعبي الرياض إستاد الملك فهد الدولي والملز.

وطالبت الجماهير النصراوية وإدارة النادي باللعب في الرياض وإقامة مباراة النصر وأحد على ملعب جامعة الملك سعود خصوصا وأن الهلال لن يلعب هذه الجولة على أرضه حيث سيلعب أمام الفيحاء بالمجمعة يوم الأحد المقبل.

يذكر أن الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال تحدث عبر حسابه بتويتر مخاطبا قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: “ملعب الهلال هو ملك للهلال وليس للاتحاد السعودي لكرة القدم.. رسالة واضحة للأخ قصي الفواز!”.

 

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