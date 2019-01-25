مبالغ صادمة.. كم تبلغ رواتب مهندسي البرمجة بشركات التكنولوجيا الكبرى؟

الوئام - متابعات

يعرف أغلبنا أن مهندسي البرمجيات حول العالم يتقاضون رواتب عالية، لكن ربما ستصاب بالصدمة إذا عرفت كم يحصل المهندسون في شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل وجوجل.

موقع Paysa المتخصص فى التوظيف رصد متوسط الراتب السنوي لمهندسى البرمجيات فى شركات التكنولوجيا، والتى نعرض أبرزها كما يلى، مع ملاحظة أن هذه القائمة تتضمن الراتب الأساسى، والإنصاف والمكافأة.

– شركة Airbnb: يبلغ متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 277.419 دولار سنويا

– أبل: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 185.314 دولار.

– جوجل: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 202.818 دولار.

– مايكروسوفت: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 143.858 دولار.

– تويتر: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 200.042 دولار.

– فيس بوك: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 224.003 دولار.

-دروب بوكس: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 250.068 دولار.

– سناب شات: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 243.915 دولار.

– تسلا: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 140.625 دولار.

– أمازون: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 134.608 دولار.

– شركة IBM: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 119.268 دولار.