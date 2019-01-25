التعليقات: 0

مبالغ صادمة.. كم تبلغ رواتب مهندسي البرمجة بشركات التكنولوجيا الكبرى؟

مبالغ صادمة.. كم تبلغ رواتب مهندسي البرمجة بشركات التكنولوجيا الكبرى؟
weam.co/569681
الوئام - متابعات

يعرف أغلبنا أن مهندسي البرمجيات حول العالم يتقاضون رواتب عالية، لكن ربما ستصاب بالصدمة إذا عرفت كم يحصل المهندسون في شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل وجوجل.

موقع Paysa المتخصص فى التوظيف رصد متوسط الراتب السنوي لمهندسى البرمجيات فى شركات التكنولوجيا، والتى نعرض أبرزها كما يلى، مع ملاحظة أن هذه القائمة تتضمن الراتب الأساسى، والإنصاف والمكافأة.

– شركة Airbnb: يبلغ متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 277.419 دولار سنويا

– أبل: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 185.314 دولار.

– جوجل: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 202.818 دولار.

– مايكروسوفت: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 143.858 دولار.

– تويتر: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 200.042 دولار.

– فيس بوك: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 224.003 دولار.

-دروب بوكس: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 250.068 دولار.

– سناب شات: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 243.915 دولار.

– تسلا: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 140.625 دولار.

– أمازون: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 134.608 دولار.

– شركة IBM: متوسط الراتب لمهندسى البرمجيات 119.268 دولار.

روابط ذات صلة

فرنسا تغرم “جوجل” 57 مليون دولار

فرنسا تغرم “جوجل” 57 مليون دولار

هاتف “أبل” القابل للطي “مختلف”.. وتأجيل موعد طرحه

هاتف “أبل” القابل للطي “مختلف”.. وتأجيل موعد طرحه

“أبل” تخفّض سعر iPhone XR

“أبل” تخفّض سعر iPhone XR

راتب خيالي للرئيس التنفيذي لشركة أبل في 2018

راتب خيالي للرئيس التنفيذي لشركة أبل في 2018

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>