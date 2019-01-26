الهيئة الصحية الشرعية بالطائف تكشف أسباب وفاة الطفلة أطياف

الوئام - متابعات

قطعت الهيئة الصحية الشرعية بمحافظة الطائف، بعدم مصداقية تصريحات “صحة المحافظة” عن الواقع الطبي للطفلة أطياف، بعدما تبين بعد التحقيق أن سبب وفاتها جاء نتيجة الإهمال والتفريط، لا ارتجاعا معديا أدى إلى تدهور صحتها كما جاء في تصريحات “صحة الطائف”.

وقالت الهيئة إنه بناء على دعوى أسرة الطفلة والإجابة والمداولات مع أطراف القضية من الهيئة الصحية الشرعية، وبالرجوع إلى الملف الطبي، ودراسة ملف القضية، والاطلاع على رأي أهل الخبرة، فقد خلصت الهيئة إلى أن سبب الوفاة هو الإهمال والتفريط من المدعى عليهم بصحة الطائف.

وأضافت أن الإهمال تمثل في عدم أخذ درجة الحرارة أَثناء العملية وعدم تسجيل كمية السوائل الخارجة من الطفلة وعدم قياس السكر، فضلاً عن استخدام محلول دون سكر إلى جانب محاولات متكررة لعمل القسطرة المركزية دون توثيق وتفاصيل واضحة.

وأشارت الهيئة في الحيثيات إلى أن ما أَبْلَغَ في الدعوى يتفق مع ما حدث للطفلة إذ لم يتخذ أي إجراء من التخدير والجراحة لتقيبم أفضل أو التدخل قبل الوفاة.

يشار إلى أن صحة الطائف صـرحت في تصريح رسمي قبل نحو سنة، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية الطفلة أطياف بينت عدم وجود خطأ طبي تسبب في وفاة أطياف. وأكدت حينها أن السبب الواضح لتوقف القلب هو ارتجاع معدي بما يشابه الاستفراغ الداخلي، تسبب في إغلاق مجرى التنفس.