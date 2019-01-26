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المليشيا قصفت منزل أحد الأهالي

مجزرة حوثية تودي بحياة امرأة ومسعف وإصابة طفلين جنوب الحديدة

مجزرة حوثية تودي بحياة امرأة ومسعف وإصابة طفلين جنوب الحديدة
weam.co/569768
الحديدة - الوئام:

قتل وأصيب أكثر من 5 مدنيين في قصف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مناطق آهلة بالسكان في مديرية حيس بالريف الجنوبي لمحافظة لحديدة، غرب اليمن.

وذكر بيان لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، أن مليشيا الحوثي شنت قصفًا بقذائف الهاون على قرية السبعة العليا، جنوب مدينة حيس، وتسبب ذلك في مقتل امرأة، وإصابة اثنين من أطفالها في السادسة والثامنة من أعمارهما، بجراح خطرة.

وبحسب المصاد،ر فإن المليشيا قصفت منزل أحد الأهالي بقذائف الهاون، ثم أتبعته بقصف آخر أثناء محاولات الأهالي إسعاف الجرحى، أصيب على إثره عدد من المسعفين، وتوفي أحدهم وهو شاب في الـ 30 من عمره.

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