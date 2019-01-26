التعليقات: 0

لكافة أفراد العائلة

بإطلالتين متميزتين.. MBC تطلق قناة جديدة موجهة لـ”العراق”

بإطلالتين متميزتين.. MBC تطلق قناة جديدة موجهة لـ”العراق”
weam.co/569807
متابعات - الوئام:

أعلنت “مجموعة MBC”، اليوم (السبت)، إطلاق قناة “MBC العراق”، الموجهة إلى كافة أفراد العائلة العراقية.

ومن المقرر أن ينطلق بث القناة رسميا اعتبارا من مساء الأحد 17 شباط/فبراير المقبل، فيما سيكون الجمهور العراقي على موعد مع إطلالتين خاصتين للقناة: الأولى، مع أمسية فنية عراقية بامتياز من مهرجان شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية، يحييها عدد كبير من نجوم العراق وأعلامه، أبرزهم: كاظم الساهر وإلهام المدفعي، الجمعة 15 شباط/خبراير 2019.

أما الإطلالة الثانية، التي تسبق كذلك الموعد المقرر لبدء البث الرسمي للقناة، فستكون مع الحلقة الأولى من برنامج  Arabs Got Talent بموسمه السادس، يوم السبت 16 شباط/فبراير 2019، الساعة 9 مساء بتوقيت العراق.

وتأتي القناة تزخيماً للعلاقة الوطيدة التي تجمع الجمهور العراقي بـ MBC منذ انطلاقتها الأولى.

روابط ذات صلة

الملك سلمان يدعو «عبد المهدي» لزيارة الرياض

الملك سلمان يدعو «عبد المهدي» لزيارة الرياض

” mbc “تلغي بث حلقة النائب الكويتي شعيب المويزري

” mbc “تلغي بث حلقة النائب الكويتي شعيب المويزري

البصرة تتظاهر احتجاجاً على «الطماطم الإيراني»

البصرة تتظاهر احتجاجاً على «الطماطم الإيراني»

قطر تفوز على العراق

قطر تفوز على العراق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>