طالبة سعودية تحقق المركز الرابع عالميا في “التمارين الإضافية والإثرائية”

الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

حققت الطالبة رتاج سامي الحميدي، من الثانوية التاسعة مقررات بتعليم الطائف، المركز الأول في مسابقة التمارين الإضافية والإثرائية، والمركز الرابع في مسابقة reversi game على مستوى العالم، وذلك ضمن البرنامج العلمي الإثرائي الدولي للطلبة الموهوبين لعام 2019 م والمقام بجامعة تايوان.

ووجه المدير العام لتعليم الطائف بهذه المناسبة شكره وتقديره للطالبة ولأسرتها ومدرستها وجميع من يقف خلف هذا التميز ووتحقيق الطالبة للعالمية، مثمنًا لمساعدته في الشؤون التعليمية مها الزايدي ولمديرة إدارة الموهوبات غالية العتيبي وفريق العمل في إدارتها جهودهن البارزة في الإشراف والمتابعة والتدريب وتهيئة الطالبة للمنافسة وتمثيل الوطن وتعليم الطائف خير تمثيل.

كما وجهت الطالبة رتاج شكرها للمدير العام التعليم، ولمديرة الموهوبات، وكل من أسهم في تحقيقها العالمية وتمثيل الوطن، مؤكدة انها تسير قدمًا لتحقيق التميز على كل مستوى وصعيد.

ويعد البرنامج العلمي الإثرائي الدولي للطلبة الموهوبين من برامح الرعاية التي تقدمها وزارة التعليم ممثلة في إدارة الموهوبين كأحد البرامج التي تنفذها بالشراكة مع جمهوية الصين الوطنية، والتي بدورها تسهم في صقل القدرات العلمية للطلبة الموهوبين، وذلك من خلال توفير بيئة علمية إبداعية محفزة لقدرات ومهارات ومواهب الطلبة، وتهيئتهم للمنافسات المحلية والعالمية.