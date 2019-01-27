البشير: هناك محاولات “استنساخ” الربيع العربي بالسودان.. والشعب متيقظ

الوئام - وكالات

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن هناك محاولات لـ”استنساخ” الربيع العربي في السودان بنفس المواقف والشعارات، محذرا من جهات تحاول “زعزعة استقرار” المنطقة.

وأضاف البشير، في تصريحاته عقب زيارة رسمية إلى القاهرة، اليوم، أن “الشعب السوداني متيقظ ويفوت الفرصة على كل من يحاول زعزعة الاستقرار في البلاد”.

ومن ناحية أخرى، أورد الرئيس السوداني أن مصر والسوان مستمران في التواصل لدفع العلاقات في المجالات المختلفة، مطالبا بمواصلة الاتفاق بشأن معدلات ملء سد النهضة، بالاتفاق مع إثيوبيا، لضمان حقوق مصر والسودان في مياه النيل.

وأوضح البشير أن هناك تنسيقا أمنيا مع مصر لضمان أمن البحر الأحمر باعتباره أهم ممر مائي يربط شرق العالم بغربه، موردا أن السودان يقوم بتنسيق المواقف مع مصر وإثيوبيا لضمان حقوق مصر والسودان بمياه النيل.

وأعرب البشير عن تطلع بلاده لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مضيفا “نتعاون معها لانجاح هذه المهمة”

ومن جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن زيارة الرئيس السوداني إلى القاهرة تتويجا للجهود التي بذلت العام الماضي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن المباحثات مع الرئيس السوداني تناولت سبل تعزيز التعاون التجاري إضافة إلى المشروعات المشتركة بالربط الكهربائي وربط السكك الحديدية.

وكذلك تطورات المفاوضات حول سد النهضة وأهمية التوصل إلى اتفاق، باعتبارها قضية حيوية بالنسبة للبلدين.

وتابع الرئيس المصري: “بحثنا مع الجانب السوداني سبل دعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان وجهود الخرطوم لحل الأزمة في إفريقيا الوسطى”.

وكانت جلست مباحثات جمعت بين الرئيسين المصري والسوداني، اليوم، بمقر رئاسة جمهورية مصر العربية بالعاصمة القاهرة.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره السوداني عمر البشير بمطار القاهرة، اليوم. وتأتي الزيارة، وفق ما أذاعته وسائل إعلام مصرية، في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.