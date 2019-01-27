“فودافون” توقف استخدام معدات “هواوي” في شبكاتها الأساسية

الوئام - وكالات

قالت شركة “فودافون”، ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في العالم، إنها أوقفت استخدام معدات “هواوي” في شبكاتها الأساسية إلى حين توصل “الحكومات الغربية” لحل بشأن المخاوف ذات الصلة بأنشطة الشركة الصينية.

وتواجه “هواوي” تدقيقا متزايدا بشأن علاقاتها بالحكومة الصينية وشكوكا في أن التكنولوجيا التي تستخدمها قد تكون بكين تستغلها لأعمال تجسس، ولكن نفت “هواوي” تلك الاتهامات، وفقا لوكالة “رويترز”.

وقال الرئيس التنفيذي لـ “فودافون”، نيك ريد، إن “هواوي” لاعب مهم في سوق المعدات التي تهمين عليها 3 شركات، وأشار إلى أن معداتها كانت تستخدم في شبكات “فودافون” الأساسية في جزء من إسبانيا وأسواق أخرى أصغر حجما.وأضاف: “قررنا وقف استخدام معدات هواوي في شبكاتنا الأساسية بينما نعمل مع الهيئات والحكومات المختلفة وهواوي، من أجل وضع نهاية للموقف، وأشعر أن هواوي منفتحة فعلا بهذا الشأن وتعمل بجدية”.