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على متجر آب ستور

مايكروسوفت تطرح حزمة «أوفيس» الشهيرة

مايكروسوفت تطرح حزمة «أوفيس» الشهيرة
weam.co/570120
واشنطن- الوئام:

أصبح في إمكان مستخدمي أجهزة كمبيوتر “ماك” تنزيل حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس الشهيرة من متجر أبل الإلكتروني “آب ستور”، بعد أن كان من يرغب في استخدام برامج “أوفيس” الشهيرة مثل “وورد” و”إكسيل” و”باور بوينت” مضطراً إلى دخول موقع “مايكروسوفت” وحده الإنترنت لتنزيلها.

وحسب موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في التكنولوجيا، فإن الخطوة تعد أحدث مثال على توسع مايكروسوفت وتجاوزها حدود نظام التشغيل “ويندوز” الذي ارتبطت به لسنوات والذي يسيطر على تشغيل أجهزة الكمبيوتر في العالم، إذ تعمل 9 من كل 10 أجهزة كمبيوتر شخصي في العالم، بنظام التشغيل “ويندوز”.

في الوقت نفسه فإن “ماك آب ستور” سيُحدث برامج “مايكروسوفت أوفيس” التي تنزّل بصورة آلية، وسيكون في مقدور المستخدمين شراء قسيمة اشتراك لاستخدام “أوفيس” عبر رقم هوية لدى أبل “آبل آي.دي” وحسابه على متجر “آب ستور” بدل الدفع المباشر لحساب “مايكروسوفت” إذا أرادوا.

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