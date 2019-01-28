الذهب مستقر قرب ذروة 7 أشهر تطلعا لتوقف رفع الفائدة الأمريكية

الوئام - وكالات

استقرت أسعار الذهب، اليوم، لتظل قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، الذي سجلته في الجلسة السابقة، بفعل الآمال في أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة دون تغيير حين يجتمع في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وفي الساعة 0630 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1301.44 دولار للأوقية، في حين ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1301 دولار للأوقية.

وعن المعادن الاخرى، تراجع البلاديوم 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1358 دولارا للأوقية. كان سعر المعدن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1434.50 دولار في 17 يناير الجاري.

وزادت الفضة 0.1% إلى 15.76 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين إلى 812.50 دولار للأوقية.