تاريخ لقاءات الإمارات وقطر.. تفوق كاسح للأبيض

الوئام- متابعات

تستحضر جماهير كرة القدم الآسيوية، تاريخ لقاءات منتخبي الإمارات وقطر، عندما يلعب المنتخبان، غدا الثلاثاء، للفوز ببطاقة التأهل لنهائي كأس الأمم الأسيوية “الإمارات 2019”.

ووصل الفريقان لهذه المباراة الحاسمة بعد أن استطاع الإمارات إقصاء حامل لقب النسخة الماضية المنتخب الأسترالي بهدف دون مقابل، وبنفس النتيجة وصل المنتخب القطري لهذا الدور بعد تغلبه على منتخب كوريا الجنوبية، إذ يمثل وصول الإمارات للمربع الذهبي في الطريق للكأس القارية الرابع في تاريخها، فيما لم يسبق للمنتخب القطري أن وصل إلى هذا الدور من البطولة الآسيوية.

ويعول الأبيض الإماراتي، فيما يتعلق بآخر مواجهات رسمية جمعت بينهما، حيث كانت آخر مواجهة بين المنتخبين، أقيمت في دور المجموعات للنسخة الماضية للبطولة “آسيا 2015” وفاز فيها منتخب الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق الثنائي أحمد خليل وعلي مبخوت، بتسجيل كل منهما هدفين.

وسبقت تلك المواجهة الرسمية، مباراة أخرى في 2013 بطابع رسمي، حيث فاز الأبيض الإماراتي أيضا على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف في خليجي 21 بالبحرين، وقتها سجل ثلاثية الإمارات عمر عبدالرحمن، وعلي مبخوت، ومحمد أحمد.