Oracle تفتتح مكتبين جديدين في الرياض وجدة

الرياض - الوئام

أعلنت شركة Oracle اليوم عن افتتاحها مكتبين جديدين في كل من مدينتي الرياض وجدة مزوده بأحدث الوسائل التقنية المتقدمة. وتأتي هذه الخطوة لتأكد النجاح الذي تحققه شركة Oracle في المملكة العربية السعودية ونمو حجم أعمالها.

و في هذا الجانب، صرح فهد بن عبدالعزيز الطريف، مدير عام الشركة في المملكة العربية السعودية، «أنه انطلاقا من رؤية المملكة 2030 ومبادراتها الطموحة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وما شهده هذا القطاع من نمو متسارع.

وافتتحت الشركة عدة فروع في مناطق المملكة مزودة بتقنيات عالية قادرة على مواكبة ودعم مستقبل الأعمال في المملكة، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات وخلق أفضل فرص عمل للشباب السعودي المؤهل والطموح وتحقيق أفضل بيئة عمل محفزة، وأيضا تساعد هذه المكاتب على تقديم كل ما يحتاجه المستفيدون ويواكب تطلعات العملاء والتغلب على تحديات التحول الرقمي في مؤسساتهم».

وأضاف الطريف «أن هذا التوسع هو التزام الشركة بدعم عملائها في المملكة والسعي نحو الارتقاء بخدماتها وقدراتها المحلية والإقليمية عبر أقرب الأماكن إليهم».