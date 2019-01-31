سامسونغ تطلق قميصاً ذكياً يُشخص الربو والالتهاب الرئوي

سيؤول- الوئام:

طورت شركة سامسونغ قميصاً ذكياً قادراً على تشخيص أمراض الجهاز التنفسي والرئة مثل الربو، والالتهاب الرئوي، والتهاب الشعب الهوائية وغيرها، بفضل دمجه بمجموعة متنوعة من المستشعرات الدقيقة لتحليل الأصوات الصادرة عند التنفس وقياس قوة وشدة الشهيق والزفير، لتشخيص المرض.

ووفقًا لبراءة الاختراع التي تقدمت بها الشركة الكورية الجنوبية إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فإن التكنولوجيا المستخدمة في القميص تأخذ في الاعتبار التاريخ الطبي، ومؤشر كتلة الجسم، والعمر، والجنس، والوزن، والطول، لتقديم بيانات دقيقة.

وترتبط أجهزة الاستشعار المدمجة في القميص بالهاتف الذكي لتظهر على الشاشة القياسات ونتائج التشخيص بدقة، ويمكن للمستخدم قراءة التشخيص ومعرفة نوع المرض.

والقميص قادر على تشخيص مجموعة واسعة من الأمراض التي تصيب الرئتين مثل الربو، والالتهاب الرئوي، وعدوى الجهاز التنفسي، و التهاب الشعب الهوائية المزمن، و الانسداد الرئوي المزمن، وتغبر الرئة، بحسب ما ورد في موقع “لتس غو ديجيتال” للأخبار التقنية.