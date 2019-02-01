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لحملة مختلف المؤهلات

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في القطاع الخاص

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في القطاع الخاص
weam.co/570973
الرياض- الوئام:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع عدد من الشركات السعودية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء خلال الأسبوع المقبل لحملة مختلف المؤهلات. وقالت أن الشركات التي أعلنت عن الوظائف هي:

شركة أكسيوم تيليكوم (للرجال):  فني صيانة جوالات (لحملة الثانوية مع خبرة وإجادة أساسيات اللغة الإنجليزية).

– ممثل مبيعات (لحملة الثانوية مع خبرة وإجادة أساسيات اللغة الإنجليزية).

شركة الحكير للأطعمة والترفيه التجارية المحدودة (للرجال): طاقم خدمة – وظائف متعددة (لحملة الثانوية وأن يكون العمر 30 فأقل).

شركة محمد عبد المحسن العبد الكريم وشركاه للتجارة (للنساء):  مساعدة مبيعات (لحملة الثانوية العامة فما فوق).

مجموعة أسواق لولو (للنساء):  محاسبة صندوق (لحملة الثانوية العامة فما فوق).

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي :
http://www.riyadhchamber.com/CareerOpportunities.php

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