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“الأرصاد” تباشر بلاغا عن تلوث نفطي بمحاذاة شاطئ الشعيبة

“الأرصاد” تباشر بلاغا عن تلوث نفطي بمحاذاة شاطئ الشعيبة
weam.co/571045
واس- الوئام

باشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بلاغًا عن تلوث نفطي جرى رصده، أمس، بمحاذاة شاطئ الشعيبة بطول 300 متر وعرض نصف متر، وذلك جنوب مركز الشعيبة.

وأوضح مدير إدارة الاستجابة للحوادث البيئية بالهيئة ياسر العتيبي، أن بقعة الزيت التي جرى رصدها عبارة عن زيت محركات محروق ناجم من مصدر إحدى الوسائط البحرية المجهولة العابرة للمنطقة, مشيرًا إلى أن الهيئة فور وصول البلاغ جرى التنسيق مع مركز الشعيبة بحرس الحدود للوقوف على موقع البلاغ لمسح المنطقة وتحديد نوع الملوث ورصد المناطق المتأثرة.

وأكد أن الهيئة تقوم حاليًا باستكمال الإجراءات الميدانية والفنية والإدارية والتنسيقية حيال ذلك مع الجهات المختصة، كلا حسب اختصاصه بحسب ما ورد بالخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة التي تضمنت 9 جهات حكومية، مبينًا أن الهيئة وبالتنسيق مع حرس الحدود منعت الاقتراب من شاطئ الشعيبة المتأثر حتى يتم تنظيف وإزالة التلوث.

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