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وروسنفت تخفض حجم إنتاجها

إنتاج روسيا النفطي يهبط في يناير دون تحقيق الخفض المستهدف

إنتاج روسيا النفطي يهبط في يناير دون تحقيق الخفض المستهدف
weam.co/571199
الوئام - وكالات

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة، اليوم، أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.38 مليون برميل يوميا في يناير، بانخفاض قدره 35 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر 2018، المرجع الأساسي لاتفاق عالمي بشأن خفض الإنتاج.

وبذلك، لم تحقق روسيا مستوى خفض الإنتاج المستهدف. ويقابل هذا مستوى إنتاج بلغ 11.45 مليون برميل يوميا في ديسمبر، وهو مستوى قياسي شهري مرتفع. وبالطن، بلغ حجم الإنتاج 48.113 مليون مقارنة مع 48.442 مليون في ديسمبر.

وهبطت صادرات روسيا النفطية عبر خطوط الأنابيب في يناير إلى 4.313 مليون برميل يوميا من 4.496 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وخفضت روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم من حيث الإمدادات، حجم إنتاجها 0.1% الشهر الماضي مقارنة مع ديسمبر. وخفضت لوك أويل، ثاني أكبر شركة روسية منتجة للنفط، إمداداتها بنسبة 0.8%.

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