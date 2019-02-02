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لمواجهة تراجع المبيعات

“آبل” تخفض أسعار “آيفون”.. وتغيرات ثورية في الإصدارات الجديدة

“آبل” تخفض أسعار “آيفون”.. وتغيرات ثورية في الإصدارات الجديدة
weam.co/571216
الوئام - متابعات

كشفت تقارير صحفية أن “أبل” تتجه إلى خفض أسعار هواتف آيفون قريبا، في مسعى منها لمواجهة التراجع المقلق لمبيعاتها خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتستعد شركة أبل الأميركية لمفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بالجيل القادم من هواتف “آي فون”، التي ستأتي بتغيير ثوري في مجال الكاميرات والشحن.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ”، فإن أبل تخطط لطرح تشكيلة هواتف تخلف “آي فون XS ماكس”، مدعومة بـ 3 كاميرات خلفية.

كذلك ستستبدل الشركة منفذ الشحن السريع لنظام شحن آخر يعتمد على كابلات بمنفذ USB-C، حسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويمثل التغيير الأول خبرا جيدا للمستخدمين الذين سيكون بمقدورهم التقاط الصور ضمن مجال أكبر للعرض، فضلا عن نطاق أوسع للتقريب.

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