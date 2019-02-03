روما- الوئام:

يضع روما نصب عينيه هدف إزاحة ميلان عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال عندما يستضيف اليوم الأحد الموافق 3-2-2019 على الملعب الاولمبي في قمة مباريات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم، النادي اللومباردي الحالم بالعودة بثلاث نقاط توسع الفارق بينه وبين مطارده المباشر.

مشاهدة مباراة روما وميلان بث مباشر في الدوري الإيطالي

ويتوجب على روما الخامس (34 نقطة) المتأخر بفارق نقطة عن ميلان، أن يتصالح مجددا مع مشجعيه بعد الهزيمة القاسية على ملعب “أرتيميو فرانكي” في فلورنسا أمام فيورنتينا (1-7) في الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا، في وقت يدرك فيه مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو أن مقعده على دكة البدلاء بات مهددا في حال عدم الفوز.

مشاهدة مباراة روما وميلان بث مباشر في الدوري الإيطالي

وشهدت المباراة طرد المهاجم البوسني إدين دزيكو، وعلى الرغم من أن الإيقاف لا يسري على مباريات الـ “سيري أ”، إلاّ أن مصير هذا المهاجم هو بين يدي الرسميين في الاتحاد الإيطالي.

مشاهدة مباراة روما وميلان بث مباشر في الدوري الإيطالي

وسواء لعب دزيكو أم غاب، لا يملك دي فرانشيسكو الكثير من هامش التفاؤل بمواجهة هجوم ميلان، فدفاع نادي العاصمة إنهار في المباريات الثلاث الأخيرة، وتلقت شباكه 12 هدفا بمعدل 4 أهداف في المباراة الواحدة.

مشاهدة مباراة روما وميلان بث مباشر في الدوري الإيطالي

وبعدما قدّم دي فرانشيسكو اعتذاره للجماهير اثر الخسارة، أكد “لن استقيل” وتابع : تساءلت وصارعت للوصول إلى أجوبة شافية وواضحة.

مشاهدة مباراة روما وميلان بث مباشر في الدوري الإيطالي

وكان روما سقط الأسبوع الماضي في فخ التعادل أمام أتالانتا (3-3) بعدما تقدم عليه بثلاثية في الشوط الأول وبدا متجها لتحقيق فوزه الرابع تواليا والعاشر هذا الموسم، لكنه عجز عن الاحتفاظ بتقدمه.

مشاهدة مباراة روما وميلان بث مباشر في الدوري الإيطالي

في المقابل، نجح ميلان في الفوز على روما في آخر مواجهتين، آخرهما في المرحلة الثالثة من ذهاب الموسم الحالي في الدوري على ملعبه سان سيرو (جوزيبي مياتزا) (2-1) في أغسطس الماضي، علما بأنه لم يسبق له أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية على نادي العاصمة منذ أن فعل ذلك بين مايو 1995 وفبراير 1996.

مشاهدة مباراة روما وميلان بث مباشر في الدوري الإيطالي

وعلى الرغم من رحيل المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين عن صفوف الفريق اللومباردي، إلا أن بديله البولندي كريستوف بياتيك اثبت صوابية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات من جنوى.

مشاهدة مباراة روما وميلان بث مباشر في الدوري الإيطالي

إذ قاد ميلان للتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بالفوز على ضيفه نابولي 2-صفر الثلاثاء، بعد أن خاض مباراته الأولى بقميص روسونيري السبت ضد نابولي بالذات في مباراة انتهت بالتعادل السلبي في الدوري على سان سيرو.

مشاهدة مباراة روما وميلان بث مباشر في الدوري الإيطالي

والأهم أن بياتيك منح ميلان الفرصة لمحاولة الفوز بلقب المسابقة للمرة الأولى منذ 2003 على حساب ثاني ووصيف بطل الدوري ومدرب “روسونيري” السابق كارلو أنشيلوتي.

مشاهدة مباراة روما وميلان بث مباشر في الدوري الإيطالي

ورفع إبن الـ23 عاما القادم إلى ميلان من أجل تعويض رحيل هيغواين إلى تشلسي الإنكليزي، رصيده إلى 21 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات، بينها 8 في ثلاث مباريات خاضها في الكأس.

مشاهدة مباراة روما وميلان بث مباشر في الدوري الإيطالي

موعد مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي

البطولة: الدوري الإيطالي 2018-19

المباراة: روما ضد ميلان الأسبوع: 22

الملعب: ملعب الأوليمبيكو

الحكم: فابيو ماريسكا

الموعد : اليوم الأحد الموافق 3-2-2019 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

Sport TV 3

beIN SPORTS HD 4

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 4 HD Cro