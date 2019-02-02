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اليمن.. قتلى حوثيون بغارات للتحالف العربي غربي تعز

اليمن.. قتلى حوثيون بغارات للتحالف العربي غربي تعز
weam.co/571310
الوئام - متابعات

قالت مصادر عسكرية يمنية، السبت، إن أكثر من 10 من الميليشيات الحوثية الموالية لإيران قتلوا وأصيب 8 آخرين في غارات لمقاتلات التحالف العربي، استهدفت تعزيزات لهم في منطقة البرح بمديرية مقبنة غربي محافظة تعز.

وأضافت المصادر، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية، أن مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من 10 غارات أسفرت أيضا عن تدمير 5 مركبات عسكرية كانت في طريقها إلى مواقع المتمردين في جبل البرقة.

وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي للقوات الحكومية على مواقع الميليشيات المتمردة في المنطقة.

وفي محافظة الحديدة، تواصل مليشيات الحوثي خرقها للهدنة، التي دعت إليها الأمم المتحدة بشكل يومي ومستمر بقصف واستهداف مواقع قوات المقاومة المشتركة ومنازل المواطنين في مختلف مديريات المحافظة.

وذكرت مصادر حكومية أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 883 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة، منذ بدء سريانه في 18 ديسمبر وحتى 30 يناير المنصرم.

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، فإن خروق الحوثيين بالحديدة أسفرت عن سقوط 56 قتيلا و389 جريحا.

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