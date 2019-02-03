صندوق الاستثمارات العامة يطلق برنامج تطوير الخريجين 2019 للرجال والنساء

الرياض- الوئام:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق برنامج تطوير الخريجين لعام 2019 للرجال والنساء ويعد برنامج تطوير الخريجين مبادرة مميزه بمعايير عالمية تهدف لتأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتهم لتتلاءم مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

وبحسب التفاصيل فإن تخصص البرنامج الذي يمتد لعشرة أشهر في الأربع مسارات التالية وهي:

المسار العام

المسار الاستثماري

مسار إدارة المشاريع

المسار عقاري ويتيح للمتدربين فرصة تطبيق المهارات في صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له.

ومن شروط البرنامج: أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية وأن يكون المتقدم / المتقدمة حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

مع ضرورة الالتزام الكامل بالبرنامج والخبرة العملية 0 – 1 سنة.

أما مواعيد التقديم والقبول في البرنامج فهي كالتالي:

اعتباراً من 1/ فبراير /2019 م إلى 15/ مارس / 2019.

بدء المقابلات الشخصية في 15 مارس 2019.

التقييم والمفاضلة في 28 / مارس / 2019.

النتائج النهائية في 17 / مايو / 2019 .

اليوم الأول للبرنامج بتاريخ 23 / يونيو 2019.

اليوم الأخير بتاريخ 4 / ابريل 2019 .

وسيتم التقديم على البرنامج من خلال الرابط التالي:

https://www.pif.gov.sa/ar/pages/gdp.aspx