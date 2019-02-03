التعليقات: 0

القيادة تهنئ رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بذكرى اليوم الوطني

القيادة تهنئ رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بذكرى اليوم الوطني
weam.co/571333
الوئام - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميثريبالا سيريسنا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميثريبالا سيريسنا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

ولي العهد يرأس الاجتماع الأول لمجلس الدفاع

ولي العهد يرأس الاجتماع الأول لمجلس الدفاع

الديوان الملكي: استعادة 400 مليار ريال من المتهمين بالفساد لخزينة الدولة

الديوان الملكي: استعادة 400 مليار ريال من المتهمين بالفساد لخزينة الدولة

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان

ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة

ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>