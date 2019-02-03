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ونعمل على توقف الثغرة الخطيرة

“آبل”: نعتذر بكل صدق لكن من تضرر من “فيس تايم”

“آبل”: نعتذر بكل صدق لكن من تضرر من “فيس تايم”
weam.co/571350
الوئام - متابعات
قدمت شركة أبل الأميركية، اعتذارها لكافة المستخدمين عن ثغرة أمنية خطيرة تسمح لمستخدمي تطبيق “فيس تايم” بالتنصت على الشخص المستقبل للمكالمة حتى ولو لم يجب على الاتصال الوارد عبر التطبيق.

وأعربت “أبل” عن شكرها لعائلة ثامبسون التي سارعت إلى الإبلاغ عن الثغرة الخطيرة، في وقت سابق من يناير الماضي وقالت “نعتذر بكل صدق لكن من تضرر من المسألة أو لمن أحس بالقلق إزاء هذه الثغرة الأمنية. ولا يسعنا سوى أن نقدر صبر الجميع بينما نهتم بهذا الأمر”.

وأضافت أنه ما إن علم مهندسو الشركة بالثغرة الأمنية حتى قاموا بتعطيل خاصية المحادثة الجماعية التي رصدت فيها المشكلة، وبعدها، بدؤوا العمل لتجاوز المشكلة.

ووعدت الشركة بتبسيط الإجراءات التي تتيح للناس أن يبلغوا عن الثغرات الأمنية، مضيفة أنها تولي أهمية كبيرة لمسألة الأمان في كافة المنتجات.

وذكر موقع “سي إن إن”، أن الفتى غرانت تومبسون، 14 عاما، كان يجري اتصالات بـ”فيس تايم” في يوم إجازة من المدرسة، حين اكتشف أمرا تحول إلى ضجة على المنصات الاجتماعية.

وفي 20 من يناير الجاري، كتبت الأم على حسابيها في تويتر وفيسبوك، “لقد اكتشف ابني ثغرة خطيرة في نظام التشغيل الجديد لأبل. وبسبب هذه الثغرة يستطيع المسخدم أن يتنصت عليك في جهاز آيفون وآيباد دون موافقة منك.. عندي فيديو يثبت هذا، كما أنني قدمت تقريرا بشأن الثغرة لدى أبل.. والآن أنتظر سماع جواب يقدم التفاصيل، أمر مخيف”.

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