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الأحوال المدنية تعلن عن المكاتب المسائية لاستقبال النساء في عسير

الأحوال المدنية تعلن عن المكاتب المسائية لاستقبال النساء في عسير
weam.co/571472
الوئام - واس

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن بدء استقبال النساء في الفترة المسائية، في مكتبيها بمدينة أبها ومحافظة النماص، التابعين للإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، بدءًا من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع.

وأوضحت الأحوال المدنية أن العمل المسائي في المكتبين يبدأ من الساعة الثانية والنصف مساءً وحتى الثامنة مساءً، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع، وعلى من ترغب في زيارة تلك المكاتب حجز موعد إلكتروني مسبق عن طريق موقع الأحوال المدنية الرسمي.

يذكر أن الأحوال المدنية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن بدء استقبال عملائها من الرجال والنساء، خلال الفترة المسائية في عددٍ من مناطق المملكة، في إطار حرصها على اختصار الوقت وتسهيل تقديم كافة الخدمات لعموم الراغبين في مراجعة المكاتب.

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