لافروف: موسكو ستنسحب من اتفاقية منع انتشار الصواريخ النووية متوسطة المدى

الوئام - وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، إن موسكو ستنسحب من اتفاقية منع انتشار الصواريخ النووية متوسطة المدى، وذلك خلال 6 أشهر.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأول، أن الولايات المتحدة ستعلق التزاماتها بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، وإخطار جميع الأطراف بنيتها بالانسحاب في غضون 6 أشهر.

وعلق وزير الخارجية الروسى لافروف، على بيان الخارجية الأمريكى بقوله، إن بلاده لا تسعى إلى سباق التسلح، وإنما سترد بالوسائل العسكرية والتقنية على التهديدات الناشئة عن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.