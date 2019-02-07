التعليقات: 0

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 8 مناطق بالمملكة غدا

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 8 مناطق بالمملكة غدا
weam.co/572287
الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة الموافق 2019/02/08 في المملكة، قائلة إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، القصيم، حفر الباطن، القيصومة، المدينة المنورة”.

وشملت التوقعات، تكون السحب الرعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل، الحدود الشمالية.

 

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تحذرمن انعدام الرؤية على منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد” تحذرمن انعدام الرؤية على منطقة مكة المكرمة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا

“الأرصاد” تحذر من استمرار الرياح المثيرة للأتربة على المدينة المنورة

“الأرصاد” تحذر من استمرار الرياح المثيرة للأتربة على المدينة المنورة

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية على هذه المناطق خلال الأيام المقبلة

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية على هذه المناطق خلال الأيام المقبلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>