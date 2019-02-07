الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 8 مناطق بالمملكة غدا

الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة الموافق 2019/02/08 في المملكة، قائلة إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، القصيم، حفر الباطن، القيصومة، المدينة المنورة”.

وشملت التوقعات، تكون السحب الرعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل، الحدود الشمالية.