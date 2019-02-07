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استمرار اجتماعات ملف الأسرى باليمن.. والحوثيون يواصلون التعنّت

استمرار اجتماعات ملف الأسرى باليمن.. والحوثيون يواصلون التعنّت
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استأنفت اللجنة الإشرافية الخاصة بتنفيذ اتفاق الأسرى والمعتقلين، اليوم، اجتماعاتها مع ممثلي الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيات الحوثي الموالية لإيران، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القوائم المعترف بها، في الأردن.

وعقد مساعدو المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في وقت سابق الخميس، اجتماعا منفصلا مع وفقد الحكومة الشرعية، استلم خلاله رد الحكومة بشأن الأدلة التي قدمها الوفد الانقلابي، وفقا لقناة سكاي نيوز.

وبعد انتهاء الاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية، عقد مكتب المبعوث الدولي إلى اليمن اجتماعا منفصلا مع وفد المليشيات الانقلابية، تم خلاله مناقشة ردود المليشيات حول الأدلة التي قدمها الجانب الحكومي.

يشار إلى أنه لم يتم الكشف عن أي تقدم يذكر بعد، وذلك في ظل تعنت المليشيات ورفضها الاعتراف بآلاف المعتقلين في سجونها، ومن بينهم اسمان من الأربعة أسماء الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

 

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