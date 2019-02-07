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هيئة الهلال الأحمر بحائل تطلق مبادرة سرعة استجابة الإسعاف “المسعف الإلكتروني”

هيئة الهلال الأحمر بحائل تطلق مبادرة سرعة استجابة الإسعاف “المسعف الإلكتروني”
weam.co/572324

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل اليوم مبادرة سرعة استجابة الإسعاف للمكالمات الطارئة من خلال الربط الآلي للمسعف الإلكتروني مع المستشفيات الحكومية والأهلية، الذي يعد أحد أنظمة العمليات المتطورة لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية، الذي يتميز بسرعة استقبال البلاغات وقبولها أو إلغائها، وتحديد المسار الأمثل لسيارة الإسعاف واختيار المستشفى المناسب وتسجيل بيانات التقرير الإسعافي إلكترونيًا مما يساعد المستشفيات على رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية في أسرع وقت.
وأوضح مساعد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة حائل للشؤون الفنية طلال بن علي البايح أن مبادرة نظام المسعف الإلكتروني تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الإسعافية في المملكة وتقليل زمن الاستجابة ورفع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مبينًا أنه سبق مرحلة انطلاق البرنامج عقد اجتماع تنسيقي بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والشؤون الصحية بالمنطقة ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي لتهيئة البيئة المناسبة لانطلاق نظام المسعف الإلكتروني وإقامة دورات تدريبية على النظام لمنسوبي العمليات وفنيي الخدمات الطبية الطارئة بفرع الهيئة بحائل.

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