أندية مدارس الحي بالطائف تقدم خدمة تسجيل طلاب الصف الأول مجانا

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :-

بناء على توجيه المدير العام رئيس الفريق التنفيذي لأندية مدارس الحي بالطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، ستقدم أندية مدارس الحي بالطائف بنين وبنات، خدمة تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي مجانا في جميع الأندية لأولياء الأمور بنين وبنات الذين يجدون صعوبه في تسجيل أبنائهم أو لايستطيعون التعامل مع الحاسب الآلي بدءا من يوم الأحد ٥-٦-١٤٤٠ من الساعة 4 عصرا إلى 8 مساء ولمدة 4 أيام في الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء.

وقدّم اللهيبي شكره وتقديره لمديري إدارتي النشاط الطلابي بنين وبنات وجميع مشرفي أندية مدارس الحي وجميع العاملين على جهودهم في تقديم خدمات تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول ابتدائي مجانا.

من جانبه، يقدم نادي حي مدرسة عمر بن الخطاب بالحوية دورة تدريبية مجانا لطلاب الثانويات على كيفية اختبارات القياس والتحصيلي يوم الاثنين ٦-٦-١٤٤٠ الساعة الخامسة عصرا.