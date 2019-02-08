بوتين يقيل 9 جنرالات في أجهزة الأمن الروسية

أعفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، 9 جنرالات وعقيدين من مناصبهم في أجهزة الأمن الروسية.

وأوضح نص القانون الذي نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية للمعلومات القانونية أن سلسلة الإقالات طالت وزارتي الداخلية والطوارئ ولجنة التحقيقات الفدرالية وإدارة المصلحة الفدرالية للمحاسبة.

وعين بوتين بموجب المرسوم ذاته كلا من اللواء أوليغ إليينيخ مديرا للإدارة العامة لمكافحة التطرف في الداخلية الروسية واللواء فالينتينا كازاكوفا مديرة للإدارة العامة لشؤون الهجرة التابعة للوزارة ذاتها.

كما ينص المرسوم على تنفيذ عدد من الترقيات الأخرى في وزارة الداخلية ولجنة التحقيقات الفدرالية.