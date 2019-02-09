التعليقات: 0

بمستشفى الملك فهد العام بجدة

عملية عاجلة لإستخراج رصاصة من قلب شاب في جدة

عملية عاجلة لإستخراج رصاصة من قلب شاب في جدة
weam.co/572579
جدة الوئام- محمد السويهري:

أجرى مستشفى الملك فهد العام بجدة عملية قلب مفتوح عاجلة بالغة الخطورة لمواطن مصاب بطلق ناري في البطين الأيمن للقلب.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد نجح بفضل الله الطاقم الطبي من جراحي القلب و الصدر بالمستشفى من إجراء عملية استخراج رصاصة أستقرت في البطين الأيمن للمواطن ، في ساعة متأخرة من يوم الخميس الماضي.

وكان قسم الطوارئ بالمستشفى قد استقبل مواطن يبلغ من العمر 17 عاماً حضر بواسطة سيارة اسعاف تابعة لإحدى المستشفيات الخاصة تعرض لطلق ناري في البطين الأيمن للقلب مع وجود نزيف شديد.

وتم التعامل مع الحالة على الفور لدى وصول المصاب لقسم الطوراىء  ونقله مباشرة إلى غرفة العمليات وإجراء عملية قلب مفتوح بشكل عاجل وإستخراج الرصاصة وسحب التجمع الدموي في غشاء التامور المحيط بالقلب وترقيع جدار البطين الأيمن.

وتم وقف النزيف من الصدر بمشاركة الدكتور فواز ألطف والدكتور محمد شفيق جراحين القلب والصدر وتم إنقاذ المريض بفضل من الله ولا زال المصاب بالعناية المركزة في حالة مستقرة خاضعاً للعناية و المتابعة الطبية اللازمة.

روابط ذات صلة

تعليم الأفلاج يكشف تفاصيل حمل شاب سلاح ناري بمدرسة

تعليم الأفلاج يكشف تفاصيل حمل شاب سلاح ناري بمدرسة

أوقاف الراجحي تحتفي بـ«160» شاباً وفتاة في حفل الزواج الجماعي

أوقاف الراجحي تحتفي بـ«160» شاباً وفتاة في حفل الزواج الجماعي

مفاجأة .. أعضاء الحيوانات ستنقل إلى البشر

مفاجأة .. أعضاء الحيوانات ستنقل إلى البشر

إصابات في حادث مروري عنيف بجدة

إصابات في حادث مروري عنيف بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>