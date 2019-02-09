بحث الخدمات لحجاج البحرين خلال موسم حج 1440 هـ

الوئام - متابعات

بحث رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا، الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر، بمقر المؤسسة بمكة المكرمة، مع وفد مكتب شؤون حجاج مملكة البحرين الشقيقة، برئاسة الشيخ عدنان عبدالله القطان، رئيس الدائرة الشرعية بمحكمة التمييز بمملكة البحرين، كافة الخدمات التي ستقدم خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ لـ 5 آلاف حاج بحريني.

والتأكيد على ضرورة توعية الحجاج قبل قدومهم إلى المملكة وضرورة الالتزام بجداول التفويج إلى المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات وعند المغادرة وكذلك التوعية الدينية والصحية والابتعاد عن أماكن الازدحام والالتزام بأوقات الحظر عند رمي الجمرات لسلامة الحجاج.

وأشاد الشيخ القطان بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لخدمة حجاج بيت الله الحرام وحرصها على توفير مظلة الأمن والأمان والراحة والاستقرار طيلة رحلتهم الإيمانية، مقدراً في الوقت ذاته اهتمام حرص وزارة الحج والعمرة لتقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار وما تقدمه المؤسسة من خدمات وأعمال متميزة وما تنفذه من خطوات تطويرية وتقنية لسهيل وتسريع إجراءات الحجاج الذين تتشرف بخدمتهم وتوفير كافة سبل الراحة واليسر لهم.

وأفاد أن الشركات السياحية تقوم بدورها في توعية الحجاج بما يلزم لأداء نسك الحج واجتناب المحظورات وكذلك تقديم التوعية الصحية والثقافة الإسلامية إضافة إلى التوعية بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بشئون الحج والحجاج المنظمة للحج.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة المؤسسة عن شكره وتقديره لكافة القائمين على مكتب شؤون حجاج مملكة البحرين على تعاونهم الدائم والمستمر من المؤسسة وحرصهم على تنفيذ كافة التعليمات مما يسهم في تقديم خدمات متكاملة لحجاج البحرين.

مؤكدا أن المؤسسة تعمل في كل عام على توفير المزيد من الخدمات والإمكانات التي تحقق الراحة لضيوف الرحمن بما يتوافق مع توجيهات الحكومة الرشيد – حفظها الله – الرامية إلى تسخير كامل الإمكانات الآلية والبشرية والتقنية أمام الحجاج ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة وأمان.