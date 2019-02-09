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تعليم الرس يعلن عن وظائف شاغرة

تعليم الرس يعلن عن وظائف شاغرة
weam.co/572663
الرس -الوئام -عبدالله العازمي :

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الرس ممثلة بإدارة الموارد البشرية عن عدد من الوظائف النسائية للعمل مستخدمات على لائحة المستخدمين، وقد حددت موعدا للتقديم على هذه الوظائف بحيث يبدأ في الخامس من الشهر الجاري جمادى الثاني لهذا العام 1440 ويستمر لأسبوعين.

واشترطت الإدارة في إعلانها أن على المتقدمة أن تكون سعودية الجنسية قادرة على القيام بأداء الوظيفة مجيدة للقراءة والكتابة وألا يقل عمرها عن 25 عاما، مع تقديم مايثبت السكن داخل محافظة الرس واجتياز المقابلة الشخصية إضافة إلى أهمية أن تكون المتقدة مسجلة في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) وألا تكون متقاعدة من وظيفة حكومية أو التأمينات الإجتماعية.
التقديم على هذا الرابط.

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تعليم الرس يعلن عن وظائف شاغرة

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