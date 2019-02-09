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“القرني” يتألق ويحافظ على شباكه نظيفة في 4 مواجهات

“القرني” يتألق ويحافظ على شباكه نظيفة في 4 مواجهات
weam.co/572694
الوئام - محمد بن نافع:

واصل حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فواز القرني تألقه في الذود عن عرينه بعد تجاوزه للمباراة الرابعة على التوالي وبما مجموعة (360) دقيقة في الدوري دون أن يلج مرماه أي هدف.

جاء ذلك بعد تعادل فريقه سلبيا مع ضيفه التعاون في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة (19) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.

واستطاع القرني أن يحافظ على شباكه نظيفة في مواجهة “القادسية، الشباب، الوحدة، التعاون” على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الاتحادية عززت قوة خط الدفاع الاتحادي في فترة الانتقالات الشتوية بالمدافع المغربي مروان دا كوستا إضافة لتألق المدافع المحلي زياد الصحفي وهو ما ساهم في تألق الحارس القرني في الفريق.

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