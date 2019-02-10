ذوو الاحتياجات الخاصة يناشدون القيادة لصرف شيكاتهم

الوئام - عبدالله الفوزان:

ناشد عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، خادم الحرمين الشرفين وولي عهده، بتوجيه الجهات المعنية بصرف شيكاتهم المعلقة لمدة اربع سنوات.

وقال عمر الحميد، أحد المستفيدين من هذه الخدمة التي تقدمها الدولة، إنهم على تواصل دائم مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن أسماء المستفيدين جاهزة، وأنهم في انتظار أمر الصرف، ويتم تحويلهم الى وزارة المالية بحجة أن الأمر متوقف لديهم مع عدم تجاوب من الوزارة.

يذكر أن خادم الحرمين الشرفين أمر في عام ١٤٣٦ بصرف شيكات سيارات لفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي العام نفسه صدرت موافقة المقام السامي باستبدال برنامج صرف سيارات لذوي الإعاقة بمقابل مادي قدره ١٥٠ ألف ريال، إلا أن الأمر لم ينفذ منذ ذلك الحين من قبل وزارة المالية، وسط حيرة من الاشخاص المتعلق بهم الأمر لعدم معرفتهم بأسباب عدم التنفيذ، مما أدى إلى تفاعل المواطنين مع ماتم نشره من الأشخاص المتضررين إلا أن الموضوع تجاوز أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتم التفاعل معه من قبل الجهة المعنية.