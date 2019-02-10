أمانة العاصمة المقدسة تخصص فرق مكافحة للقضاء على ظاهرة الجنادب السوداء

مكة- الوئام- حجب العصيمي

سخرت أمانة العاصمة المقدسة، الإمكانيات المادية والبشرية لمكافحة ظاهرة الجنادب السوداء “صرصار الليل”، ووضعت الأمانة خطة محكمة لمحاربتها والقضاء عليها، وذلك من خلال تخصيص فرق مكافحة ميدانية تعمل على تغطية المواقع التي تكثر فيها هذه الحشرات، حيث شاركت الأمانة مؤخرًا مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مكافحة الحشرات بالساحات والمناطق المحيطة بالمسجد الحرام بـ(30) فرقة تتكون من (189) فني وعامل مكافحة و(168) جهاز مكافحة متنوع، بالإضافة إلى تغطية الأحياء الأخرى المتفرقة بمكة المكرمة بفرق ميدانية ومعدات حديثة لمكافحة هذه الحشرات.

وقامت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة وبالتنسيق مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، لبحث سُبل القضاء على هذه الصراصير من خلال دراسة أطوار نموها وبيئة انتشارها، كما يتم استقبال وتغطية جميع البلاغات والشكاوي الواردة من المواطنين لرش هذه الحشرات والتخلص منها على الرقم الموحد 940، حيث تم تسديد ما يقارب من (500) بلاغ خلال الفترة الماضية ومازال العمل مستمرًا حتى هذه اللحظة.

وتبذل أمانة العاصمة المقدسة، قصارى جهودها في القضاء على هذه الحشرات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتؤكد الأمانة نجاح جهودها في أعمال المكافحة -بحمد الله وتوفيقه– مع استمرار أعمال فرق الإصحاح البيئي بكامل طاقاتها الآلية والبشرية، والعمل على تهيئة الأجواء الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.