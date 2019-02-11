تفاصيل.. خطة قطر وإيران لتخريب المهرة اليمنية

صنعاء- الوئام:

مازالت المؤامرات القطرية والإيرانية تتواصل للعبث بأمن وإستقرار اليمن وفي هذا الاطار ضبطت قوات الأمن اليمنية مؤخراً شحنة سلاح في محافظة المهرة قادمة لصالح وكيل.

وبحسب التفاصيل فقد أكدت تقارير أن هذه الشحنة تعتبر دليلاً جديداً يطفو على السطح بتورط دوحة الإرهاب في دعم الفوضى والخراب في اليمن، بهدف ضرب جهود التحالف في استقرار المناطق المحررة.

وقد إنتهجت حكومات قطر وإيران نهج الحرب بالوكالة في اليمن لضرب استقراره وتقويض العملية السلمية واستقرار المواطنين وما حدث ماهي إلا مؤامرة قطرية إيرانية جديدة لتأجيج الأوضاع في اليمن هدفها ضرب جهود التحالف وإشعال الحرب في المناطق المحررة.