الرياض- الوئام:

يتطلع تشيلسي الانجليزي إلى التخلص سريعًا من آثار الهزيمة الثقيلة 0-6 التي مني بها أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع، عندما يحل ضيفا على مالمو السويدي اليوم الخميس الموافق 14-2-2019 على ملعب سويدبانك ستاديون.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومالمو السويدي بث مباشر في الدوري الاوروبي

وقال نجولو كانتي لاعب خط وسط تشيلسي، إن الفريق يحتاج إلى إظهار قدرته على التعافي سريعا من هذه الكبوات، وذلك من خلال تقديم أداء جيد في مباراة اليوم الخميس.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومالمو السويدي بث مباشر في الدوري الاوروبي

وأوضح أنه من الصعب قبول هذه الهزيمة الثقيلة ولكننا نخوض العديد من المباريات المقبلة، نتمسك بالأمل في تحقيق نتائج جيدة في نهاية الموسم.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومالمو السويدي بث مباشر في الدوري الاوروبي

موعد مباراة تشيلسي ومالمو السويدي في الدوري الاوروبي

البطولة: الدوري الأوروبي 2018-2019

المباراة : مالمو – السويد ضد تشيلسي – إنجلترا دور الـ 32

الملعب: سويدبانك ستاديون

الحكم: اليكسي كولباكوف

مساعد حكم: دميتري زهوك

مساعد حكم: أليه ماسليانكا

حكم رابع: جوريج تشومكانكا

المعلق : خالد الغول

التوقيت: اليوم الخميس الموافق 14-2-2019 في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

سكاي كالشيو 3

Sport TV 2

BNT 1

Digi Sport 1 HD Romania

Arena Sport 4

beIN SPORTS HD 1

beIN SPORTS HD 11 EN

BT Sport 2 / HD

6`eren

Arena Sport 4 HD Cro

CBC SPORT HD

Movistar Liga de Campeones HD1