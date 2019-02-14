ميليشيات الحوثي تعترف بمقتل «الرجل الثاني» في صنعاء

صنعاء -الوئام:

اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بمقتل أحد قادتها الميدانيين البارزين، في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء.

وأكدت وسائل إعلام تابعة للميليشيا، حسب موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش الوطني اليمني، مقتل القيادي في الميليشيا المدعو محمد عبد الله المترب، في مواجهات ضد قوات الجيش الوطني بجبهة نهم.

وأعلنت تشيع المترب، في العاصمة صنعاء.

وشككت مصادر متطابقة، في رواية الميليشيا، ورجحت مقتل القيادي الحوثي في إطار الصراعات بين أجنحة الميليشيا المتناحرة.

وكان المترب من القيادات البارزة للميليشيا في جبهة نهم، وهو رئيس ما يُسمى عمليات المنطقة العسكرية المركزية التابعة لها، والرجل الثاني في الجبهة، بعد المدعو عبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم المليشيا الحوثية.